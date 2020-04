Coronavirus. Migliorano le condizioni di una donna di Caggiano ricoverata a Napoli

Migliorano le condizioni di una donna di Caggiano risultata positiva al Coronavirus.

A darne notizia è il Comune di Caggiano.

La donna era inizialmente ricoverata in Rianimazione a Napoli ed ora non è più in coma. E’ stata estubata e le sue condizioni sono in progressivo miglioramento. Questa condizione le ha permesso di passare nel reparto di Terapia subintensiva.

Il Comune ha inoltre reso noto che sono stati distribuiti dai dipendenti comunali con il supporto del personale ATA dell’Istituto comprensivo di Caggiano, i PC portatili alle famiglie che ne avevano fatto richiesta oltre al materiale didattico lasciato a scuola dagli alunni.

Inoltre, continua la consegna a domicilio delle mascherine.

– Claudia Monaco –