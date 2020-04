Coronavirus, maxi Piano della Regione Campania. Il plauso del Gruppo consiliare del PD di Eboli

“Il Presidente De Luca ha varato uno straordinario piano contro la crisi prodotta dalla grave emergenza sanitaria da COVID-19 stanziando 604.730.502 euro”.

Così il Gruppo consiliare del Partito Democratico di Eboli in merito alle misure principali assunte dalla Regione per famiglie ed imprese.

“Si tratta di un piano molto vasto e articolato in cui la Regione Campania mette a disposizione risorse cospicue – dichiara – in favore delle fasce più deboli della popolazioni, dei lavoratori e delle imprese in difficoltà. Siamo sulla strada giusta ma su questo percorso dobbiamo proseguire perché i danni economici derivanti dalla crisi sono elevatissimi e riguardano tutte le categorie sociali e economiche, dalle imprese ai lavoratori di tutti i settori”.

“E’ necessario alleviare gli effetti negativi di questa emergenza sanitaria – continua – ora diventata anche economica e sociale, attingendo a tutte le risorse disponibili nazionali, regionali e soprattutto comunitarie in modo da immettere da subito liquidità nel sistema, sbloccare la realizzazione delle opere pubbliche, finanziare i progetti di investimento presentati dalle imprese agricole e agroindustriali del PSR, accelerare le procedure di finanziamento delle istanze presentate per il settore artigianato e commercio, favorire la concessione di finanziamenti con garanzia statale alle imprese in crisi e garantire sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti e autonomi”.

– Claudia Monaco –