Coronavirus. L’ospedale di Polla richiede di sperimentare il farmaco Tocilizumab sui pazienti

L’ospedale “Curto” di Polla ha richiesto di sperimentare su casi di Coronavirus il Tocilizumab, farmaco usato per l’artrite reumatoide. La sperimentazione, occorre ricordare, è in corso al “Cotugno” di Napoli in collaborazione con il “Pascale”.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Direttore Sanitario Luigi Mandia.

Il farmaco in questione è un supporto per quanti sono risultati positivi al Coronavirus.

Arrivato da poco in Italia, il farmaco rappresenta in questo momento una speranza per quanti si trovano in Terapia Intensiva e lottano per sopravvivere. Il Tocilizumab, occorre sottolineare, supporterebbe il paziente ad uscire dalla fase più acuta e rischiosa.

– Claudia Monaco –