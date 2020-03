Coronavirus. L’Ordine dei Giornalisti della Campania: “Tutelare il diritto di cronaca”

“Fotoreporter, video operatori e cronisti devono poter svolgere l’importante lavoro di documentazione dello straordinario momento storico che stanno attraversando la nostra regione e il mondo intero”.

A ribadirlo in un comunicato congiunto il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli ed il portavoce dei fotoreporter napoletani Ciro Fusco.

‘”L’importante e rischioso lavoro che stanno svolgendo i reporter – spiegano Fusco e Lucarelli – deve contare sulla collaborazione delle Forze dell’Ordine impegnate al controllo delle persone in strada. Quanto sta accadendo, lo sappiamo tutti, va ben al di là della narrazione di un semplice avvenimento ed ora più che mai documentare quanto accade, in quelli che saranno ricordati come i giorni del Coronavirus, è una missione a cui bisogna adempiere nel pieno esercizio del diritto-dovere di cronaca”.

– redazione –