Coronavirus. L’Ordine degli Psicologi della Basilicata: “Urge atteggiamento equilibrato e razionale”

“La vicenda internazionale sul Coronavirus che riguarda ora anche l’Italia sta mettendo tutti a dura prova e in virtù di questo passaggio storico e sociale così complesso risulta fondamentale avere una chiara consapevolezza e percezione del rischio, senza allarmismi e reazioni inutili”. Così la presidente dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata Luisa Langone.

“Basta seguire le indicazioni che ci giungono dal Ministero della Salute – continua – e ripristinare un atteggiamento quanto più possibile equilibrato e razionale, in cui ognuno faccia prevalere il senso civico e la responsabilità per sé e per gli altri”.

“Utilizzare una comunicazione efficace che riporti le informazioni in maniera descrittiva risulta sicuramente proficuo – conclude Langone – per evitare ulteriori dinamiche psicologiche, legate al panico e alla fobia”.

– Claudia Monaco –