Il Coordinamento Provinciale Salernitano di Fratelli d’Italia, alla luce degli sviluppi della diffusione del Coronavirus, invita la Regione Campania a monitorare costantemente le possibili situazioni di criticità.

L’appello giunge dal Commissario provinciale di Fratelli d’Italia Salerno Giuseppe Fabbricatore e dai vicecommissari Sonia Alfano e Gherardo Mareghi.

“Gli operatori professionali della Sanità, – dichiarano – delle Forze Armate, dei servizi pubblici che sono continuatamente in contatto con le persone, devono essere sottoposti frequentemente all’esame del tampone, almeno due volte a settimana per scongiurare facili occasioni di contagio e per tutelare in modo più efficace la loro stessa incolumità”.

– Claudia Monaco –