Coronavirus.L’appello del Sindaco di Caselle in Pittari:”Adottiamo comportamenti irreprensibili e responsabili”

“In considerazione dell’aumento dei casi positivi su tutto il comprensorio invito tutti i miei concittadini alla più stretta osservanza delle norme di prevenzione anti-Covid sia nel nostro Comune sia quando ci si reca nei Comuni limitrofi”.

A dichiararlo è Giampiero Nuzzo, Sindaco di Caselle in Pittari.

“Questo in considerazione del fatto – spiega – che abbiamo già avuto nelle scorse settimane un contagio di ritorno (per fortuna limitato ad un solo nucleo familiare) dopo che eravamo ritornati ad essere Comune Covid-free. Comunico, inoltre, che da domani verrà riattivato il COC e che saranno adottate ulteriori misure di prevenzione anti-Covid con apposita ordinanza. Infine, ne approfitto per esprimere a nome di tutta la mia comunità, la solidale vicinanza ai Sindaci e alle comunità di tutto il Comprensorio e il sentito cordoglio alle famiglie colpite dalla perdita dei loro cari nella più assoluta certezza che quanto prima la situazione si normalizzerà su tutto il territorio. Per raggiungere questo comune obiettivo è necessario però che ognuno di noi, ogni singolo cittadino, faccia il massimo per proteggere sé stesso, i propri familiari, gli altri”.

“Solo noi siamo arbitri del nostro destino – conclude – ed è per questo che invito tutti con fermezza ad avere comportamenti irreprensibili e responsabili”

– Claudia Monaco –