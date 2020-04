Il Coronavirus non ferma la solidarietà che, anzi, si fa sentire sempre più forte da parte di cittadini, associazioni, Amministrazioni e imprenditori.

Tante sono le donazioni, spesso di dispositivi di protezione individuale, effettuate in favore di chi in questo periodo di emergenza si trova a combattere in prima linea, in particolare personale sanitario e Forze dell’Ordine.

Anche la Funeral Service Salvioli, di Teggiano, ha voluto compiere il proprio gesto solidale con il quale vuole ringraziare in particolar modo Carabinieri e Finanzieri per il lavoro svolto quotidianamente, spesso con sacrificio.

Sono state così acquistate delle mascherine FFP2 che sono state poi consegnate alla Compagnia dei Carabinieri e al Comando della Guardia di Finanza di Sala Consilina, che ogni giorno lavorano incessantemente lungo le strade del Vallo di Diano per far rispettare a tutti i cittadini le norme messe in vigore dal Governo e per contenere quanto più possibile gli spostamenti per evitare il diffondersi del Covid-19.

– Paola Federico –