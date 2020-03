Coronavirus in Campania. Iannone(FdI):”De Luca si occupi meno di Facebook e più di prevenzione sanitaria”

“In Campania il Presidente De Luca ha il dovere di assicurare le priorità. Il personale sanitario deve essere dotato delle mascherine e di tutti i presidi di sicurezza. È uno scandalo che siano costretti a lavorare in precarie situazioni e condizioni“. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale di FdI in Campania.

“Le mascherine – afferma Iannone – devono essere quelle realmente protettive e non le ‘sciarpette’ arrivate, che offendono il sacrificio di chi da eroe rischia di diventare martire. Non c’è dubbio che il governo abbia dato prova di massima inadeguatezza e irresponsabilità, ma De Luca deve farsi sentire e nell’eventualità muoversi anche in autonomia“.

Il senatore di Fratello d’Italia auspica però che si stia lavorando per creare nuovi posti in terapia intensiva per non farsi sorprendere da un picco di contagi nella regione Campania.

“E’ giusto invocare misure stringenti per richiamare i cittadini alla propria responsabilità sociale – sottolinea –, ma non si pensi di focalizzare tutta l’attenzione soltanto su questo fronte puramente per motivi di visibilità personale. Abbiamo bisogno di tutelare la salute degli operatori sanitari e di potenziare al massimo i nostri presidi sul territorio. Al Governatore, che nella spesa per pubblicizzare il suo profilo Facebook è secondo soltanto a Trump, diciamo meno musica ed anticipiamo il virus“.

– Paola Federico –