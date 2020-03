Aumentano i casi di contagi da Coronavirus in Campania, ogni giorno infatti se ne registrano nuovi fra la popolazione. Il virus si sta propagando anche nei piccoli comuni interni. Sulla questione interviene anche Forza Nuova, con un comunicato a firma Congiunta del Coordinatore Regionale Ivano Manno e del Dirigente Nazionale Valerio Arenare.

“L’emergenza causata dal Covid-19 non sta risparmiando la nostra regione – si legge nel comunicato -, stiamo vivendo momenti di grande apprensione, siamo vicini a tutti coloro che sono stati contagiati e, purtroppo, alle famiglie di chi è deceduto a causa delle complicazioni causate dal virus. Allo stesso tempo siamo vicini a tutte le piccole e medie imprese che a causa di questa quarantena sono state costrette a chiudere o hanno, comunque, visto una diminuzione importante nel proprio fatturato, se non l’azzeramento completo. Pertanto, negli scorsi giorni abbiamo chiesto un aiuto importante per i cittadini e le aziende a tutti i sindaci, chiedendo il blocco dei tributi comunali, anche perché siamo convinti che il Decreto del Presidente del Consiglio non basti per salvare l’economia del paese, e gli aiuti per le aziende sono pochi. Siamo inoltre convinti che era necessario prevedere un condono tombale per le aziende che sono in difficoltà a causa dell’emergenza virus“.

Inoltre, i rappresentanti di Forza Nuova chiederanno nei prossimi giorni, alla Regione Campania e a tutte le aziende ospedaliere, di utilizzare il Tocilizumab, un farmaco di vitale importanza che può consentire sostanziali miglioramenti della respirazione soprattutto per chi è intubato.

“Noi come Forza Nuova siamo stati il primo movimento politico a sponsorizzarne l’utilizzo – affermano Manno e Arenare -, anche tramite una raccolta firme on line, fin dal momento in cui il Prof. Ascierto aveva iniziato la sperimentazione a Napoli con ottimi risultati su pazienti intubati: un aiuto importante per chi viene colpito dal Covid-19 e per le strutture ospedaliere Campane. Ci aspettiamo che le nostre richieste vengano accolte, è il momento di fare scelte importanti, scelte per il bene del paese se vogliamo salvare la nostra Italia“.

– Paola Federico –