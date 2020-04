Coronavirus.In Basilicata tamponi per le Forze dell’Ordine,il ringraziamento dell’Unione Sindacale Finanzieri

Il segretario nazionale dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF) Vincenzo Piscozzo ha inviato un ringraziamento al presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che ha disposto l’effettuazione di tamponi a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia.

Saranno predisposti, infatti, tamponi per tutte le Forze dell’Ordine impegnate nell’emergenza Covid-19.

“Tutelare e garantire gli operatori delle Forze dell’Ordine – scrive Piscozzo- è una priorità sia per garantire le famiglie, sia per il Paese. Le azioni messe in campo per fronteggiare l’emergenza reggono se ad esse si affiancano le tutele e le misure di sicurezza per chi opera in prima linea. In questo senso un ringraziamento va al governatore della Basilicata, Vito Bardi perché quanto disposto ci permetterà di operare con una maggiore consapevolezza, razionalizzando uomini e risorse ed impiegandoli al meglio per la maggiore sicurezza possibile della popolazione”.

“Questioni – conclude Piscozzo – delle quali il governatore Bardi ha piena coscienza, dati i suoi trascorsi”.

– Claudia Monaco –