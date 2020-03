Coronavirus in Basilicata. Altri 20 tamponi positivi, tra cui due persone contagiate a Potenza

La task force della Regione Basilicata ha comunicato che in tutta la giornata di ieri sono stati effettuati 113 test per l’infezione da Covid-19. Di questi, 93 sono risultati negativi e 20 positivi.

Tra i positivi ci sono anche due casi a Potenza, uno ad Avigliano e uno a Sant’Arcangelo.

Al momento i casi positivi confermati in tutta la Basilicata sono 106 su un totale di 857 tamponi analizzati. Attualmente ci sono 71 persone in isolamento domiciliare, 34 ricoverati totali dei quali 14 in Terapia intensiva.

Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto Superiore di Sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche finalizzate a rintracciare i contatti avuti dalle persone risultate positive.

Il prossimo aggiornamento ci sarà domani, giovedì 26 marzo alle ore 12.

– Chiara Di Miele –