Coronavirus in Basilicata. Altri 12 pazienti positivi, tra cui 7 a Potenza e due a Marsico Nuovo

La task force regionale della Basilicata comunica che in tutta la giornata di ieri sono stati effettuati 65 test per l’infezione da Covid-19. Di questi, 53 sono risultati negativi e 12 positivi di cui uno relativo alla morte di un 77enne di Marsicovetere, primo caso di decesso in Basilicata.

I casi positivi riguardano due persone a Policoro, 7 a Potenza, due a Marsico Nuovo ed il caso dello sventurato anziano di Marsicovetere.

Con questo aggiornamento salgono a 84 i casi positivi registrati in Basilicata per l’infezione da Covid-19. I ricoverati sono in 15 nei reparti di Malattie infettive e 11 in Terapia intensiva. Il totale dei tamponi effettuati ammonta a 726.

Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto Superiore di Sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche finalizzate a rintracciare i contatti avuti dalle persone risultate positive.

Il prossimo aggiornamento si avrà domani, martedì 24 marzo, alle ore 12.

– Chiara Di Miele –