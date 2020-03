Coronavirus. Il Presidente della Regione Basilicata:”Dobbiamo stare a casa il più possibile”

“Il sabato sera, la domenica e la pausa dalle attività scolastiche devono essere una occasione per fermarsi a casa o non frequentare luoghi troppo affollati“. Così il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, fa appello al senso di responsabilità dei giovani lucani in riferimento all’allarme dettato dal contagio da Coronavirus. Ricordiamo che al momento in Basilicata si sono registrati tre casi positivi al Covid-19.

“Avremo altri momenti per socializzare e per stare tutti insieme – afferma Bardi -. Ma in questa fase così delicata vi chiedo un particolare senso di responsabilità. Capisco e comprendo bene la voglia di stare insieme, ma dobbiamo avere la pazienza di rinviare tutto questo a quando l’emergenza sarà solo uno sgradevole ricordo. Nel frattempo dobbiamo cercare di stare in casa il più possibile. Un appello che mi sento di estendere in queste ore all’intera comunità lucana. Cerchiamo di uscire solo quando è strettamente necessario. Cerchiamo di rinviare viaggi fuori regione se non indispensabili. La situazione è seria, cerchiamo di usare tutti gli strumenti di prevenzione individuali possibili. Lo dobbiamo ai nostri cari, lo dobbiamo alle nostre famiglie“.

“Da parte nostra – conclude il governatore lucano – abbiamo messo in campo tutte le misure possibili a tutela della pubblica incolumità ma questo non basta. Ci vogliono anche comportamenti responsabili. Mi affido a tutti voi”.

– Chiara Di Miele –