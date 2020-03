Coronavirus. Il dottore Domenico Rubino nominato al “Curto” di Polla coordinatore sanitario dell’emergenza

Domenico Rubino, Direttore del reparto di Urologia del “Curto” di Polla, è stato nominato Coordinatore sanitario dell’emergenza Coronavirus.

Il professionista originario di Sassano affiancherà il Direttore sanitario Luigi Mandia per il contenimento dell’emergenza.

Il dottore Rubino, come la stragrande maggioranza dei medici italiani, dall’inizio della diffusione dell’epidemia si è messo completamente a disposizione mettendo in campo tutta la sua esperienza e la sua competenza nella gestione dell’emergenza del Coronavirus che, purtroppo, nel Vallo di Diano sta facendo registrare non poche criticità.

“E’ dura- dice il dottore Rubino ad Ondanews – però ce la dobbiamo fare. Siamo in prima linea perché è questo il nostro posto e devo dire che, con in testa il nostro Direttore sanitario Mandia, siamo tutti impegnati senza risparmiarci per contenere la diffusione di questa epidemia. Stiamo lavorando alacremente perché siamo convinti di farcela e di vedere presto la luce. L’appello, però, è quello di non abbassare la guardia. Se questo trend sarà confermato anche nei prossimi giorni significa che siamo sulla strada giusta ma guai ad allentare la tensione nell’osservanza delle prescrizioni. Ce la faremo sicuramente a patto che tutti facciamo la nostra parte osservando rigidamente e scrupolosamente la raccomandazione di rimanere a casa e di limitare al massimo le uscite e, quindi, i contatti con le altre persone”.

