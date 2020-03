Coronavirus. Il Comune di Atena Lucana offre un supporto psicologico per chi si trova in isolamento

Il Comune di Atena Lucana offre supporto psicologico a quanti stanno vivendo il delicato momento dell’isolamento domiciliare e della quarantena a causa del Covid-19.

Si tratta di un servizio telefonico gratuito che durerà fino alla fine delle restrizioni imposte dalle ordinanze nazionali e regionali.

Il servizio è disponibile anche per quanti in questo momento lavorano in prima linea per la gestione del virus.

Per usufruire del servizio contattare il 342/7529292 dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

– Claudia Monaco –