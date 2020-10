Coronavirus. Iannone (FdI) attacca De Luca: “Ormai la Campania doppia la Lombardia per contagi”

“Chi si loda si imbroda. Dove sono finiti gli autoelogi di De Luca rispetto alla Lombardia? Oggi la Campania viaggia ad un numero giornaliero di contagi doppio della Lombardia pur avendo quasi la metà della popolazione ed un numero di tamponi molto inferiore. La situazione ha assunto una gravità senza precedenti, ormai il 20%dei contagiati giornalieri sono campani”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

“De Luca passa il tempo a fare monologhi che evidentemente poteva consentirsi quando il virus al Sud non era presente in maniera incidente – dichiara – De Luca in primavera era medico di un malato immaginario oggi invece mostra tutta la sua inadeguatezza”.

– Claudia Monaco –