Coronavirus. I percorsi aziendali attuati dal “Ruggi” di Salerno per fronteggiare l’emergenza

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno sta attuando numerose azioni per il contenimento del contagio e la tutela della salute pubblica ad iniziare dai fondamentali Percorsi aziendali dedicati al paziente che arriva nei Presìdi ospedalieri.

“Abbiamo deliberato già nel mese di febbraio il Percorso da seguire, rivolto agli operatori, per trattare i casi sospetti. Poi lo abbiamo aggiornato ad inizio del mese di marzo”, spiega il Commissario straordinario Vincenzo D’Amato.

“L’Azienda ha quattro presìdi che accolgono i casi sospetti – spiega D’Amato – Come viene accolto? Viene accolto con un pre-triage, quindi distinto dal triage classico di pronto soccorso. Ogni Presidio è dotato di stanze o locali di isolamento. Al ‘Ruggi’ abbiamo tre stanze di isolamento di cui una pediatrica e, in casi eccezionali, usiamo anche la tenda di isolamento. Analogamente al ‘Fucito’ di Mercato San Severino abbiamo quattro locali per l’isolamento a Cava de’ Tirreni e a Castiglione di Ravello, una stanza”.

“Ricordo che è in arrivo la struttura modulare – conclude – che verrà montata nel perimetro del plesso ‘Ruggi’ e ospiterà 24 posti di rianimazione. La consegna è prevista per il 6 aprile”.

– Claudia Monaco –