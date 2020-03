Coronavirus.I Comuni di Buonabitacolo,Montesano e Monte San Giacomo attivano servizio di supporto psicologico

Il Comuni di Buonabitacolo, Monte San Giacomo e Montesano hanno attivato un “Servizio di supporto psicologico” per le persone che dovessero avere bisogno del sostegno di uno specialista, in questo momento in cui tutta la nazione vive una situazione di emergenza e paura date dal diffondersi del Coronavirus.

A Buonabitacolo il servizio, telefonico, sarà gestito dalla Dott.ssa Rosanna Volpe, che potrà esse contattata dalle ore 10 alle 12 o, nel pomeriggio, dalle 16 alle 18 al numero 347/1339431.

A Monte San Giacomo saranno disponibili per un sostegno telefonico il Dott. Marco D’Alto (328/5813929) e la Dott.ssa Anna Accetta (349/6970825).

A Montesano sulla Marcellana sarà disponibile la Dott.ssa Silvia Romanelli che potrà esse contattata dalle ore 10 alle 12 o, nel pomeriggio, dalle 16 alle 18 al numero 345/7755502. Il Sindaco Rinaldi fa sapere, inoltre, che i professionisti psicologi interessati a contribuire possono contattare lo 0975/865221.

Nei giorni scorsi, inoltre, è stato attivato il supporto psicologico dall’Associazione Aliah con la dottoressa Claudia Colombo (inviare una mail all’indirizzo aliahbenessere@gmail.com, comunicando i dati personali e il numero di telefono al quale si verrà ricontattati).

– Paola Federico –