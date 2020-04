Coronavirus. I Carabinieri di Salerno consegnano pc nei comuni della provincia per la didattica a distanza

Come ben sappiamo anche la scuola in questo periodo di emergenza Coronavirus ha dovuto adattarsi alle nuove regole del Governo mettendo in campo attività del tutto nuove e usufruendo della didattica a distanza. Ma non sempre è facile partecipare alle lezioni online in quanto non tutti gli studenti sono attrezzati degli strumenti che risultano necessari per la partecipazione.

La Compagnia dei Carabinieri di Salerno si è messa a disposizione per ritirare 23 pc dall’Istituto d’Arte di Salerno per la consegna ad altrettanti studenti dislocati in tutta la Provincia.

L’iniziativa è quindi volta a consentire anche ai meno abbienti di poter seguire, senza ritardo, la didattica a distanza.

I pc saranno consegnati tra oggi e domani nei comuni di Pagani, Striano, Siano, Giffoni, Sarno, Cetara, Baronissi, Calvanico, Roccadaspide, Pellezzano, Montecorvino Pugliano, Angri, Pontecagnano, Eboli e Montoro.

– Paola Federico –