Esito negativo al test per contagio da nuovo Coronavirus per due cittadini lucani provenienti da Codogno. in provincia di Lodi.

Lo rende noto la task force della Regione Basilicata che ha il compito di monitorare e gestire eventuali casi di contagio da nuovo Coronavirus a livello regionale.

Ad ulteriore precauzione gli stessi cittadini hanno deciso per una quarantena volontaria.

– Claudia Monaco –