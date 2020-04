Coronavirus e solidarietà. Il sindaco di Alfano dona mascherine alla Compagnia dei Carabinieri di Sapri

Anche il Comune di Alfano sta facendo il possibile per stare vicino a quanti lavorano incessantemente durante questo periodo di emergenza sanitaria data dal diffondersi del Coronavirus.

Infatti, il sindaco Elena Anna Gerardo ha ritenuto opportuno e necessario donare 100 mascherine ai Carabinieri della Compagnia di Sapri consegnandole nelle mani del Maresciallo Giuseppe Lo Sciuto.

“Faccio i miei complimenti – afferma il primo cittadino di Alfano – per l’abnegazione e la tenacia che il Maresciallo Lo Sciuto e tutta la Compagnia di Sapri stanno dimostrando in queste circostanze. La loro presenza sui nostri territori ci fa sentire più sicuri e a loro va il nostro ringraziamento“.

E’ stata, inoltre, completata la distribuzione di mascherine all’estero. Grazie all’impegno comunale e alla generosità di cittadini e politici, sono state distrubuite a Zermatt, Tasch, Stalden, Zurigo, Berna, nel Canton Soletta, a Schaffhausen (in arrivo), in Canton Vaud, ma anche in territorio nazionale a Domodossola e in Trentino Alto Adige.

– Paola Federico –