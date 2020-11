Coronavirus e solidarietà. Cittadino di Sant’Arsenio dona 500 mascherine alla Casa di Riposo di San Vito

La solidarietà dei cittadini del Vallo di Diano torna a farsi sentire in questo momento di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del contagio da Coronavirus.

Infatti, un bellissimo gesto arriva da Giancarlo Senatore, cittadino di Sant’Arsenio, che ha deciso di donare dispositivi di protezione individuale a chi di trova in una situazione di difficoltà.

Il signor Giancarlo, in qualità di privato cittadino, ha acquistato 500 mascherine, tutte a norma di legge, destinate alla Casa di Riposo per Anziani sita in Via San Vito a Sant’Arsenio.

Le mascherine sono state consegnate nella serata di ieri, dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte del sindaco Donato Pica, direttamente da Giancarlo Senatore alla Casa di Riposo.

“Ho pensato a questa donazione – afferma il signor Giancarlo – per far del bene all’intera comunità in questo triste momento segnato dalla pandemia, rivolgendo un’attenzione particolare ai tanti ospiti della Casa di Riposo di San Vito. Con un semplice gesto spero di donare qualche sorriso”.

– Paola Federico –