“Nelle ipotesi per la ripresa del prossimo anno scolastico non vi sia la previsione di riduzione degli organici ma esattamente il contrario, cioè un potenziamento delle docenze”. A chiederlo è il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca al Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina.

“L’impossibilità – ha scritto il Governatore De Luca – di consentire assembramenti che costituirebbero un pericolo per la salute pubblica, come più volte Lei ha sottolineato, comporta come prima logica conseguenza quella di evitare le cosiddette ‘classi pollaio’. A maggior ragione nel caso in cui dovessero pervenire indicazioni nazionali che prevedessero una didattica in presenza da garantire anche attraverso un ‘dimezzamento’ di alunni per classe e doppi turni”.

Secondo il Presidente De Luca sarebbe quindi necessario, in questo caso, un potenziamento degli organici.

– Paola Federico –