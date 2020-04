Attività commerciali sospese a causa dell’emergenza Coronavirus. Tempi duri quelli che stanno vivendo diverse attività come quelle degli estetisti e dei parrucchieri che si ritrovano a fare i conti con l’abusivismo.

A parlarne su TV OGGI Salerno, questa mattina, è stata la hairstylist di San Rufo Liliana Tierno, titolare del Salone “Oasi di Bellezza” di San Pietro al Tanagro.

La nota parrucchiera ha preso parte, insieme ad altri colleghi del settore, al dibattito legato all’abusivismo e a quanti, in questo periodo, approfittando delle necessità delle persone, esercitano la professione del parrucchiere o dell’estetista in nero.

Durante la diretta è emersa non solo la mancanza del proprio lavoro svolto con passione e amore per il cliente ma anche sul fatto che l’economia, in questo momento, è bloccata con grande rischi per le attività.

“Voglio rivolgere un appello allo Stato perchè così non si può andare avanti – ha dichiarato Liliana Tierno in diretta – parecchi parrucchieri chiuderanno senza aiuti. Mi rivolgo soprattutto alle donne: pensate prima di chiamare persone in casa per una piega. Ne va della vostra salute. Sono a disposizione per le clienti che mi chiamano e chiedono consigli ma ora dobbiamo tutelarci”.

– Claudia Monaco –