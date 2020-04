Coronavirus. Donate mascherine agli ospedali dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Non si ferma la solidarietà in questo delicato periodo legato al Coronavirus.

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha destinato agli ospedali del territorio 25mila euro attraverso l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuali.

Si tratta, in particolare, di 5mila mascherine FFP2 che sono state già consegnate agli ospedali di Vallo della Lucania, Polla, Roccadaspide e Sapri, in attesa di aggiungere l’ospedale di Agropoli appena sarà operativo come “Covid Center”.

Con questa iniziativa l’Ente Parco ha voluto contribuire a supportare l’azione straordinaria che in questi giorni stanno svolgendo medici, infermieri e personale parasanitario.

– Claudia Monaco –