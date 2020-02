Coronavirus. Diocesi Teggiano-Policastro: “Svuotate le acquasantiere e stop allo scambio di pace”

Anche il Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro, S.E. Antonio De Luca, ha disposto alcune regole da seguire nelle chiese, in considerazione delle circostanze che si stanno creando dovute alla diffusione del Coronavirus (COVID-19).

Oltre i suggerimenti pubblicati dal Ministero della Salute sulle norme igieniche da adottare, il Vescovo De Luca ordina che vengano svuotate le acquasantiere, che si ometta lo scambio di pace, che la Comunione eucaristica sia distribuita sulla mano (secondo le norme liturgiche vigenti) e che si prendano precauzioni durante le confessioni auricolari e in contesti di contatti personali.

“I sacerdoti spieghino ai fedeli che si tratta di doverose misure precauzionali – si legge in una nota della Diocesi -, da attuare per il bene della società. Fino ad eventuali mie nuove comunicazioni, salvo diverse e specifiche disposizioni di Autorità pubbliche, le sante Messe saranno regolarmente celebrate, così come tutti gli altri riti sacri e le confessioni. Ci impegniamo a fare la nostra parte per ridurre smarrimenti e paure, che spingerebbero a una sterile chiusura: questo è il tempo in cui ritrovare motivi di realismo, di fiducia e di speranza, che consentano di affrontare insieme questa difficile situazione“.

– Paola Federico –