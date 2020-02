L’Ufficio per la pastorale Migrantes della Diocesi di Teggiano-Policastro esprime amicizia, solidarietà e vicinanza alla comunità cinese che vive nel territorio diocesano.

“In questi giorni è oggetto, suo malgrado, di diffidenza e sospetto, – affermano dalla Diocesi – anche a causa della irresponsabile diffusione di fake news sulle modalità di diffusione della malattia virale che si sta propagando nel mondo“.

Ci si riferisce ovviamente al temuto Coronavirus 2019-nCoV, partito dalla città di Wuhan, mai identificato prima e che finora ha fatto registrare un bilancio di 2000 morti, come dichiarato dalle autorità di Pechino. Diversi, però, sono stati i casi di discriminazione e di violenza avvenuti in Italia in queste settimane a danno di appartenenti della nutrita comunità cinese che vive e lavora nel Paese.

“La Diocesi di Teggiano-Policastro – continuano – è da sempre accogliente e rispettosa, per questo invitiamo tutti alla preghiera e a non permettere che accadano episodi di intolleranza e discriminazione del tutto immotivati“.

