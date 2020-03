Sono ore delicate per il territorio in merito all’emergenza Coronavirus e, tra alti e bassi, prova ad andare avanti e a reagire soprattutto attraverso le grandi aziende.

Non mancano, tuttavia, i momenti di tensione: è il caso dell’azienda “Campolongo” di Arenabianca di Montesano sulla Marcellana, leader nel settore caseario, che questa mattina, durante le consuete consegne nel Golfo di Policastro ha visto chiudersi le porte di alcuni negozi.

A raccontarlo è lo stesso titolare, Catiello Gallo: “Stiamo vivendo con nervosismo la situazione perché ognuno vuole fare il profeta in casa propria. Si sta esagerando. Questa mattina a Sapri ci è stato vietato da alcuni negozi di scaricare insieme ad un’altra azienda del territorio perché proveniamo dal Vallo di Diano. Sto tirando la cinghia, i prodotti non si vendono, e noi non sappiamo come andare avanti”.

Un duro sfogo che testimonia così il difficile momento vissuto dalle aziende alle prese, spesso, con provvedimenti restrittivi.

“Il Parmigiano Reggiano da dove arriva? – chiede ancora – non si possono intraprendere queste linee, non si può fare. Si stanno facendo sacrifici immani e veniamo addirittura bloccati. E’una cosa assurda”.

– Claudia Monaco –