Coronavirus. Da domani analisi dei tamponi anche nel laboratorio dell’ospedale di Eboli

Da domani parte dei tamponi per la verifica del contagio da Coronavirus del Salernitano verranno analizzati anche presso il laboratorio dell‘ospedale di Eboli.

Salgono così a due i centri deputati alla verifica dei tamponi in provincia, il laboratorio del “Ruggi” di Salerno, che finora ha svolto da solo tutto il lavoro, e quello del presidio ebolitano.

La decisione è stata confermata dal Direttore Generale dell’ASL di Salerno, Mario Iervolino.

I tamponi dovrebbero essere divisi in base alle zone di provenienza: quelli della zona nord della provincia verranno analizzati al “Ruggi”, mentre quelli del basso Salernitano toccheranno all’ospedale di Eboli.

In questo modo la lavorazione quotidiana dei tamponi per il Covid-19 subirà un’accelerazione e permetterà di fornire risposte più celeri ai pazienti in attesa del risultato.

– Chiara Di Miele –