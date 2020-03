“De Luca incrementi ad horas i posti letto nei reparti di Terapia Intensiva negli ospedali, altrimenti il Governo commissari subito la Regione Campania“. Lo dichiara il Questore della Camera dei Deputati e presidente della direzione nazionale di FdI Edmondo Cirielli

“I casi di Coronavirus stanno drammaticamente aumentando di ora in ora – afferma Cirielli -, ieri c’è stato anche il primo morto nella nostra regione. Ma il governatore, nonostante le sollecitazioni, non ha adottato finora alcuna misura straordinaria per potenziare l’assistenza sanitaria sul territorio campano, a partire dall’aumento dei posti letto nei reparti di Terapia Intensiva. Le altre regioni, invece, lo stanno già facendo da giorni. Adesso basta. La ricreazione è finita“.

“De Luca intervenga subito, stanzi i fondi necessari per affrontare in maniera adeguata e tempestiva l’emergenza sanitaria prima che sia troppo tardi – tuona Edmondo Cirielli –. Altrimenti il Governo nazionale, come prevede la bozza del decreto legge per il potenziamento del Ssn alle prese con il Coronavirus, nomini un commissario ad acta per la Regione Campania, perché non si può continuare a mettere a rischio, in questo modo, la salute dei nostri concittadini“.

– Paola Federico –