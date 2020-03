Coronavirus. Cirielli attacca De Luca: “Da irresponsabili non bloccare i concorsi regionali”

“De Luca mette in pericolo la salute dei cittadini campani e non solo. Il Governo intervenga sui concorsi che la Regione continua a svolgere nonostante i contagi del Coronavirus, anche nei nostri territori, aumentino di giorno in giorno”.

Lo denuncia il Questore della Camera dei Deputati Edmondo Cirielli.

“E’ sconcertante che siano state chiuse le scuole, bloccati eventi ed altre iniziative analoghe, mentre si persegue nel far finta di nulla rispetto ai concorsi regionali. – spiega – Il governatore si sta dimostrando, ancora una volta, cinico ed irresponsabile. Condivido, pertanto, le preoccupazioni delle sigle sindacali che avevano chiesto, tra l’altro, una rapida adozione di tutte le misure preventive e necessarie anche nell’ambito degli uffici regionali, sollecitando la costituzione di un tavolo di monitoraggio per verificare sia l’attuazione delle misure precauzionali sia la possibile previsione di interventi mirati per gli uffici aperti al pubblico e quindi maggiormente esposti. Anche tali istanze, però, sono rimaste inascoltate”.

“De Luca la smetta con il clientelismo politico – conclude – e tuteli la salute dei dipendenti regionali e degli iscritti ai concorsi che, tra l’altro, sono drasticamente diminuiti proprio a causa della paura del Coronavirus. E, di conseguenza, le prove preselettive tuttora in corso rischiano di essere la sua ennesima presa in giro. Per fortuna, presto, lo manderemo a casa e con il centrodestra alla guida della Regione Campania questi comportamenti sconsiderati saranno solo un brutto ricordo” .

– Claudia Monaco –