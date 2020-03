Coronavirus. Chiusi fino al 21 marzo tutti gli edifici scolastici di Sala Consilina

Il sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone ha ordinato la chiusura di tutti gli edifici scolastici presenti sul territorio comunale fino al prossimo 21 marzo.

“E’ data facoltà ai dirigenti scolastici di disciplinare eventuali singoli accessi – si legge nell’ordinanza – che si rendessero necessari per svolgere attività indifferibili da effettuarsi necessariamente”.

Le decisione è stata presa, dopo l’ultimo DPCM e le ordinanze emesse dal Presidente della Regione Campania, in via precauzionale come misura di livello locale finalizzata a contenere ulteriormente l’emergenza epidemiologica data dalla diffusone del COVID-19.

– Paola Federico –