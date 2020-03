Coronavirus. Chiude fino al 25 marzo la Camera di Commercio della Basilicata con sede a Potenza

Il presidente della Camera di Commercio della Basilicata, Michele Somma, ha disposto la chiusura dal 16 al 25 marzo della sede legale dell’ente a Potenza per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, facendo fronte a una situazione di straordinaria urgenza ed emergenza e in considerazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo.

Oltre alla chiusura della sede potentina in Corso 18 agosto, Somma ha anche disposto la chiusura delle sedi operative di Potenza (via dell’Edilizia) e Matera (via Lucana) nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì, fino al 25 marzo, e salve successive determinazioni, garantendo l’accesso ai servizi e agli uffici oggi, giovedì 19 e lunedì 23 marzo per non recare pregiudizio alle attività indifferibili da rendere in presenza.

– Chiara Di Miele –