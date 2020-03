Coronavirus. Chiude a Sala Consilina sportello di Agenzia delle entrate-Riscossione in via Valle Mauro

E’ chiuso da oggi e fino a data da destinarsi lo sportello di Agenzia delle entrate-Riscossione a Sala Consilina in Via Valle Mauro 1 – Palazzo Linfante. La decisione è stata assunta in seguito all’ordinanza della Regione Campania ed in linea con le misure contenute nei decreti governativi in vigore per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.

In tale situazione straordinaria, i contribuenti possono comunque utilizzare i servizi online che restano disponibili h24 sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’App Equiclick. Senza registrazione è possibile pagare online, trovare lo sportello più vicino e prenotare un appuntamento. Chi invece dispone del Pin dell’Agenzia delle Entrate o dell’Inps, della Carta nazionale servizi o di Spid, può inoltre controllare la propria situazione debitoria, chiedere e ottenere una rateizzazione fino a un massimo di 60mila euro, pagare cartelle e avvisi, sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge.

Senza doversi recare agli sportelli, i cittadini possono agevolmente effettuare i pagamenti in scadenza direttamente dalla propria abitazione o dall’ufficio utilizzando il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e l’App Equiclick con il servizio “Paga online” utilizzando i canali telematici messi a disposizione dalle banche, da Poste Italiane e da tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA.

Per informazioni e assistenza è disponibile il contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 e con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00 al numero unico 06 01 01, sia da telefono fisso che da cellulare (secondo piano tariffario).

– Chiara Di Miele –