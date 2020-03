Coronavirus, cambia di nuovo l’autocertificazione per comunicare gli spostamenti. Scarica il modulo

Cambia ancora una volta l’autocertificazione per comunicare gli spostamenti.

Il nuovo modello cita il decreto legge n.19 del 25 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nel documento, da compilare, firmare e consegnare in caso di controllo, la prima dichiarazione da sottoscrivere è di non essere sottoposti alla misura della quarantena nè di essere risultati positivi al Coronavirus.

Nel secondo punto del modulo si afferma di “essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e adottate ai sensi degi articoli 1 e 2” del decreto legge e di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte dai Presidenti delle Regioni.

Il modulo si può scaricare QUI.

Il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha dichiarato: “Ci sono straordinarie persone che combattono negli ospedali. Poi c’è un’altra battaglia che vede impegnati i nostri uomini. Si tratta di spezzare la catena del contagio perseguendo i furbi e chi con comportamenti sbagliati introduce un vulnus al sistema che può vanificare gli sforzi che si stanno facendo”.

– Claudia Monaco –