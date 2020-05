Coronavirus. Anziana di Pontecagnano Faiano contagiata perde la vita all’ospedale “Da Procida”

Ancora una vittima dopo il contagio da Covid-19 in provincia di Salerno. Nonostante la curva dei nuovi casi positivi sia ferma, ieri si è registrato un decesso all’ospedale “Da Procida”, il primo nel presidio allestito per accogliere i contagiati.

Si tratta di una 75enne di Pontecagnano Faiano che era risultata positiva al virus nelle settimane scorse. L’anziana era affetta anche da gravi patologie pregresse e il Covid-19 ha compromesso il suo già precario quadro clinico.

E’ stato il sindaco di Pontecagnano, Giuseppe Lanzara, ad annunciare ufficialmente la scomparsa della concittadina. In città si tratta del secondo decesso di pazienti affetti da Covid.

“E’ davvero una notizia brutta – ha dichiarato – soprattutto in questo momento in cui, da oltre un mese, non abbiamo contagi. A nome di tutta la comunità esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia. Ricordiamo che il Covid-19 non è uno scherzo, ha fatto vittime e quindi anche nella Fase 2 bisogna avere grande attenzione. Ci sono tutte le condizioni per la ripresa, per tornare a un minimo di normalità ma questo va fatto nel rispetto dei protocolli di sicurezza“.

– Chiara Di Miele –