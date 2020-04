Coronavirus. Ancora un caso di contagio a Polla

Un altro caso di contagio da Covid-19 si registra nel Vallo di Diano dopo l’ultima sessione di analisi dei tamponi.

A risultare positiva è una donna di Polla, che al momento si trova in isolamento.

Ricordiamo che Polla rientra tra i comuni della cosiddetta “Zona Rossa”, da cui quindi non si può entrare né si può uscire se non per comprovate necessità, così come stabilito da un’ordinanza della Regione Campania.

Con questo caso salgono a 137 i contagiati complessivi dei comprensori del Vallo di Diano e Tanagro.

C’è inoltre un nuovo positivo anche a Vallo della Lucania dove un uomo del posto, sottoposto al tampone, è risultato contagiato dal Covid-19.

