Coronavirus, altri 7 casi a Pontecagnano. Il sindaco Lanzara:”Abbiamo il primo guarito”

Altri casi di Coronavirus in provincia di Salerno. Sono, infatti, risultati positivi 7 tamponi effettuati a Pontecagnano.

Ad annunciarlo, in una diretta Facebook, è il sindaco Giuseppe Lanzara.

“Siamo arrivati quasi a 100 tamponi effettuati – afferma il primo cittadino -. La situazione non è allarmante. Tutte le persone risultate positive si trovavano già in quarantena per aver avuto contatti con persone già colpite da Covid-19. Il lavoro di mappatura che portiamo avanti è importante“.

Il sindaco Lanzara ha inoltre specificato che questo nuovi casi non hanno sintomi.

I nuovi casi si vanno ad aggiungere ai 14 già registrati in città.

C’è però anche il primo guarito a Pontecagnano, risultato negativo ai due tamponi di controllo.

– Paola Federico –