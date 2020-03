Coronavirus, altri 6 positivi ad Agropoli. Il sindaco Coppola:”Serve ulteriore stretta sulla città”

Altri 6 pazienti positivi al Coronavirus ad Agropoli. A renderlo noto è il sindaco Adamo Coppola dopo l’esame, avvenuto ieri sera, di 17 tamponi di concittadini.

“Un numero elevato che non ci deve spaventare – afferma il primo cittadino – perchè sono tutti concentrati in un’unica famiglia. Sostanzialmente il capofamiglia, in una condizione forte di contagio, l’ha trasmessa a tutti i familiari. Il nostro primo pensiero va a loro, con un forte in bocca al lupo, perchè la battaglia è appena cominciata ma ci auguriamo che la superino in maniera rapida“.

Tutti i contatti della famiglia positiva saranno messi in quarantena. I casi complessivi ad Agropoli salgono ad 11.

“Prenderemo provvedimenti – afferma Coppola – che devono vedere un’ulteriore stretta sulla città perchè dobbiamo difenderci meglio. Abbiamo fatto un buon lavoro fino ad ora, ma dobbiamo reagire immediatamente con determinazione, grinta e con la serenità di chi sa che non ha perso il controllo della situazione“.

– Chiara Di Miele –