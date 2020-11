Coronavirus. Ad Aquara perde la vita un cittadino contagiato, aveva patologie pregresse

Ad Aquara oggi si registra il decesso di un cittadino che precedentemente era risultato contagiato dal Coronavirus. Ad annunciarlo è il vicesindaco Vincenzo Luciano.

Il suo quadro clinico era già compromesso da patologie pregresse.

“Ci stringiamo tutti al dolore della famiglia colpita – afferma Luciano -. Stiamo attenti, siamo responsabili e smettiamola di fare cose che attentano la propria e la vita altrui. Non è uno scherzo, è una cosa drammaticamente seria. Se non collaboriamo tutti, tutto sarà inutile“.

Continuano le indagini sanitarie con ulteriori tamponi ai cittadini di Aquara e molti sono guariti dal virus. Si registra un nuovo caso positivo messo in quarantena in un altro comune. Attualmente in paese si contano 4 casi positivi totali e tutti i contatti in isolamento sono stati affidati all’attenzione dell’ASL.

– Chiara Di Miele –