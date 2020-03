Coronavirus a Sassano. Positivo il tampone di una donna

Un altro contagio da Covid-19 si registra a Sassano. A comunicarlo è il sindaco Tommaso Pellegrino.

Si tratta di una donna che, come spiegato dal primo cittadino, attualmente è in buone condizioni di salute. Inoltre, le persone che hanno avuto rapporto diretto e continuativo con lei sono in quarantena.

Il caso è riferito ai contagi avvenuti all’interno dell’Istituto Juventus di Sala Consilina.

Sale così a 7 il numero di contagi a Sassano e a 111 il numero di casi complessivi tra i comprensori del Vallo di Diano e del Tanagro.

