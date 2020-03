Coronavirus a Sassano. Pellegrino: “Tra i positivi un agente municipale, mio tampone negativo”

Il Sindaco di Sassano, Tommaso Pellegrino, questa sera ha tenuto una conferenza in diretta Facebook per fornire aggiornamenti in merito all’emergenza Coronavirus.

Nei giorni scorsi, sono stati 6 i casi positivi al Coronavirus registrati a Sassano. Tra questi, come annunciato dal Sindaco Pellegrino, anche un agente della Polizia Municipale. Tutti i contagiati fanno parte dello stesso nucleo familiare.

“Posso tranquillizzare – ha spiegato Pellegrino – che non presentano criticità. A loro va il mio personale abbraccio e sostegno a nome di tutta la comunità. Tutte le persone che sono state in contatto con l’agente si trovano in quarantena e sono controllate. Continueremo il monitoraggio ma abbiamo messo in campo tutte le precauzioni del caso”.

Tra i vari contatti dell’agente municipale risulta anche lo stesso Pellegrino: “Mi sono sottoposto al tampone – ha annunciato – ed è risultato negativo. L’ho fatto perché era giusto dare tranquillità soprattutto per la mia professione di medico”.

“A tutti voglio dire – ha continuato – di utilizzare le mascherine perché non sappiamo se la persona che abbiamo di fronte è positiva o asintomatica. Cerchiamo di limitare le uscite per la spesa. Chi è sprovvisto di mascherina la può richiedere, non possiamo consentire a nessuno di non indossarle”.

Il Comune, inoltre, continuerà la sua operatività: “Abbiamo attivato la modalità smart working – ha spiegato – tutti i dipendenti comunali potranno lavorare da casa e i cittadini potranno rivolgersi a una serie di numeri che abbiamo reso noti. Dobbiamo limitare i rapporti, evitiamo di fare cose inutili e di essere irresponsabili. Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione, quella della responsabilità”.

“Ringrazio quanti stanno lottando in prima linea, i medici, gli infermieri – conclude – le Forze dell’Ordine, i ragazzi dell’Esercito, il gruppo di Prevenzione dell’Asl Salerno. Tutti dobbiamo collaborare e fare la nostra parte. Quel ‘restate a casa’ non è scontato e ci permetterà di mettere in campo una strategia seria e limitare i contagi”.

– Claudia Monaco –