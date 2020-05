A San Pietro al Tanagro prende il via l’organizzazione per il Piano per lo Screening di Sorveglianza Sanitario Covid-19.

Lo screening interesserà le categorie più esposte al contagio in questo delicato periodo come i componenti C.O.C., la Protezione Civile, farmacia, dipendenti comunali interni ed esterni, amministratori comunali, il parroco, i dipendenti degli uffici postali, i dipendenti della Cooperativa Sprar, imprese di pulizia, negozi per la vendita di prima necessità, artigiani e ditte individuali, agenzie assicurative, Caf e patronati.

Il Sindaco Domenico Quaranta invita i cittadini a registrarsi obbligatoriamente nella lista inoltrando il modello tramite mail all’indirizzo poliziamunicipale@comune.sanpietroaltanagro.sa.it entro le ore 24 di domani, martedì 5 maggio.

Le aziende aventi sede nel territorio comunale limitatamente al personale addetto alle vendite ed al personale amministrativo avente rapporti con il pubblico sono tenute obbligatoriamente a fornire entro le ore 15 di domani, martedì 5 maggio, l’elenco dei dipendenti.

L’ordine di effettuazione del tampone, giorno e orario saranno comunicati successivamente. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli Uffici comunali.

CLICCA QUI PER SCARICARE LA DOMANDA DA COMPILARE

– Claudia Monaco –