Coronavirus, a San Pietro al Tanagro al via la distribuzione di kit alimentari ed igienici per gli anziani

Sono ore impegnative nel Vallo di Diano per assicurare vicinanza soprattutto alle fasce più deboli della popolazione in merito all’emergenza Covid-19.

A San Pietro al Tanagro l’Amministrazione Comunale guidata da Domenico Quaranta è scesa in campo per distribuire circa 80 kit alimentari ed igienici per tutti gli anziani over 65.

Un’iniziativa totalmente gratuita per le fasce più deboli. Era stato organizzato, infatti, per il prossimo 5 aprile, un viaggio a Pompei per gli over 65 finanziato con la quota Irpef del 5×1000.

Un viaggio che, purtroppo, data la condizione di emergenza non verrà più effettuato. I fondi sono stati utilizzati quindi per l’acquisto di kit alimentari e igienici per tutte quelle persone che hanno bisogno di un supporto.

La consegna è iniziata oggi con il supporto della Polizia Municipale e proseguirà lunedì 23 marzo.

Il pacco comprende diversi viveri oltre al sapone farmaceutico da utilizzare per lavare le mani.

“Credo sia il miglior modo di impiegare questi fondi – spiega il Sindaco Quaranta – la gita sarà solo rimandata. Nel frattempo voglio invitare i cittadini a continuare a rispettare le regole e a non uscire di casa. San Pietro al Tanagro e tutto il Vallo di Diano non mollano”.

– Claudia Monaco –