Coronavirus. A Roscigno fino a 5mila euro di multa per chi non rispetta l’ordinanza del sindaco

Anche a Roscigno il sindaco Pino Palmeri ha emesso un’ordinanza che fa seguito alle misure messe in atto dal Ministero della Salute contro la diffusione della malattia infettiva CODIV-19, conosciuta come Coronavirus.

Tutte le persone presenti sul territorio comunale che si sono recati nelle regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, all’Estero o comunque in aree individuate come focolai di diffusione del virus devono comunicarlo al sindaco (al numero 339/1664362), alla Polizia Municipale (340/7691131) o al numero comunale dedicato 0828/1997696.

Il primo cittadino ha stabilito che la trasgressione dell’ordinanza sarà punita con una sanzione amministrativa che va dai 500 ai 5mila euro.

Si ricorda, inoltre, di lavare spesso le mani, mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani in tutti i locali pubblici e di aggregazione. Va evitato il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. Non bisogna toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. Coprirsi bocca e naso in caso di tosse e starnuti e buttare i fazzoletti sporchi dopo averli richiusi. Non vanno assunti farmaci antivirali e antibiotici senza prescrizione medica. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

– Paola Federico –