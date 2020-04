Coronavirus. A Padula il Sindaco ordina l’isolamento per gli ospiti di una Casa Famiglia

Il Sindaco di Padula Paolo Imparato a seguito della comunicazione di un cittadino risultato positivo al Coronavirus e acquisita l’informazione di una presunta positiva Covid ospite della Casa Famiglia “San Pio” di Padula ha emesso apposita ordinanza per limitare la possibilità di contagio.

Il primo cittadino ha ordinato di “disporre temporaneamente per tutti coloro che si sono recati presso la Casa Famiglia ‘San Pio’ di Padula Scalo o che hanno avuto contatti con il personale dal 10 marzo di porsi in via cautelare, in isolamento fiduciario e, in presenza di sintomi, di contattare il medico curante in attesa dell’avvio e della relativa conclusione dell’inchiesta epidemiologica da attivarsi da parte dell’Asl Salerno sulla Casa Famiglia, tesa ad accertare le condizioni di salute dei singoli individui”.

Nell’ordinanza è stato disposto, inoltre, l’isolamento del personale e dei degenti della Casa Famiglia. E’ vietato quindi a qualsiasi persona di entrare o uscire dalla struttura ad eccezione del personale sanitario deputato a eventuali soccorsi.

Le disposizioni dell’ordinanza hanno effetto immediato.

– Claudia Monaco –