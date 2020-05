Coronavirus. A Montesano arriva il risultato del 98% dei tamponi dello screening di massa, tutti negativi

Il Sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, ha annunciato questa mattina che è giunto il risultato del 98% dei tamponi effettuati lo scorso 1° maggio nel corso dell’attività di screening svolta su 300 cittadini a rischio contagio. Finora sono tutti negativi.

“Abbiamo provveduto a richiedere l’esito del rimanente 2% – ha spiegato Rinaldi – e attendiamo comunicazione dai laboratori della ‘Federico II’ di Napoli. Possiamo tirare un sospiro di sollievo. Ora porteremo avanti tutte le iniziative della Fase 2″.

Il Sindaco ha poi tranquillizzato i cittadini sulle condizioni di salute dei positivi: “Stanno bene – ha spiegato – si avviano alla guarigione con i relativi tamponi di controllo così come i nostri anziani dell’Istituto Juventus e della Casa Famiglia ‘San Pio’. La situazione epidemiologica del nostro comune si presenta sicura dal punto di vista sanitario ed è pronta per le sfide future. Questi risultati sono segno di attenzione e rispetto da parte dei cittadini. Dobbiamo continuare su questa strada e prestare attenzione”.

“La ripartenza sarà un’esperienza non semplice – ha aggiunto – domani partiranno i primi 18 mandati per le sanificazioni dei locali. Utilizzate sempre la mascherina, è un obbligo ma anche un rispetto per il prossimo. Dobbiamo collaborare insieme per poter risollevarci”.

– Claudia Monaco –