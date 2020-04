500 mascherine sono giunte questa mattina nel Vallo di Diano, destinate all’associazione con sede a Sala Consilina “Mamme e donne del Vallo di Diano”, da parte dell’atelier “Anna Monaco” di Battipaglia.

Un gesto di solidarietà molto gradito da parte dell’associazione: “Ringraziamo la responsabile dell’atelier per aver realizzato e donato 500 mascherine che hanno procurato gioia ad una comunità duramente provata dal flagello del Coronavirus dando a tutti noi una luce di speranza della quale abbiamo tanto bisogno”.

“L’occasione ci è gradita – continua la nota dell’Associazione – per ringraziare Eugenio Alfano e Valeria Mirra, nonché l’assistente capo Giuseppe Sabia, il Vice Sovrintendente Giuseppe Botta ed il Sovrintendente Massimo Romano della Polizia Stradale di Sala Consilina, che si sono resi disponibili affinché le mascherine arrivassero in sede”.

150 di queste mascherine sono state donate al sindaco di Sala Consilina, 200 saranno distribuite alle famiglie che ne sono sprovviste e 150 sono state consegnate alla Polizia Stradale di Sala Consilina. Nel pomeriggio di oggi, l’assistente capo della Polizia Giuseppe Sabia si è recato presso l’abitazione del Direttore editoriale di Ondanews Rocco Colombo per fare omaggio a tutta la redazione di 20 mascherine.

“Una visita inaspettata e molto gradita – ha riferito Rocco Colombo -. Un gesto molto apprezzato da tutta la nostra redazione. Grande il nostro ringraziamento alla Polizia Stradale di Sala Consilina, come è grande il nostro ringraziamento che desideriamo esprimere agli operatori sanitari del nostro territorio, che stanno buttando il cuore oltre l’ostacolo, a tutte le Forze dell’ordine del Vallo di Diano ed alle associazioni di volontariato per il grandissimo senso di disponibilità umana e professionale che stanno mettendo in campo in questo particolare momento, al servizio di chiunque abbia bisogno di qualsiasi supporto”.

