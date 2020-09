Coronavirus, 5 casi a Serre. Il sindaco Mennella:”Mascherina obbligatoria sempre e divieto di assembramento”

“Evitare di uscire se non in caso di assoluta necessità“. Lo ha richiesto il sindaco del Comune di Serre Franco Mennella dopo aver reso nota la positività di 5 concittadini al Coronavirus.

“Stanno tutti bene, solo 2 hanno sintomi, ma nulla di effettivamente rilevante – afferma Mennella -. Ora dobbiamo stare tranquilli e cercare di isolare il virus e il modo è solo uno: il distanziamento sociale“.

Il primo cittadino ha quindi consigliato a tutti i cittadini di Serre di evitare di uscire se non in casi di stretta necessità per almeno 15 giorni.

Dei 5 casi riscontrati, 3 sono collegati tra di loro per motivi di lavoro.

“Evitiamo osservazioni fuori luogo – continua Mennella -, queste persone sono vittime del virus. Stiamo ricostruendo tutti i contatti diretti e continueremo a fare tamponi perché è indispensabile la ricerca delle persone contagiate. Nella giornata di domani firmerò l’ordinanza che obbliga all’uso della mascherina sempre e vieta qualunque tipo di assembramento. Se osserveremo queste poche regole per una quindicina di giorni il nostro comune riuscirà ad arginare il virus“.

– Paola Federico –